В партии Саакашвили произошел раскол
Деревянко ушел в свободное плавание.
В партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" произошел раскол.
Один из членов совета партии, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко объявил, что вместе "со своей командой" решил прекратить сотрудничество с Саакашвили.
"Для Михаила Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина" - написал Деревянко в фейсбуке. Он сообщил, что собирается восстановить партию "Воля", которая полтора года назад вошла в РНС.
В то же время другой член совета РНС Давид Сакварелидзе в ответ заявил Деревянко, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили был и остается широким объединением людей, а не частным бизнес-проектом".
Напомним, что Деревянко - один из возможных кандидатов в президенты на выборах в 2019 году. Его потенциальный рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе одной десятой процента.
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