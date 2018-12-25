В партии Саакашвили произошел раскол

Юрий Деревянко и Михаил Саакашвили на митинге в феврале 2018 года

В партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" произошел раскол.

Один из членов совета партии, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко объявил, что вместе "со своей командой" решил прекратить сотрудничество с Саакашвили.

"Для Михаила Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина" - написал Деревянко в фейсбуке. Он сообщил, что собирается восстановить партию "Воля", которая полтора года назад вошла в РНС.

В то же время другой член совета РНС Давид Сакварелидзе в ответ заявил Деревянко, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили был и остается широким объединением людей, а не частным бизнес-проектом".

Напомним, что Деревянко - один из возможных кандидатов в президенты на выборах в 2019 году. Его потенциальный рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе одной десятой процента.