В Киеве сгорел автомобиль известного адвоката

Он защищает таких обвиняемых, как Рубан, переводчик Гройсмана и бразилец Лусварги.

В Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
Фото: facebook.com/valadvocat

Киевский адвокат Валентин Рыбин заявил, что ему сожгли автомобиль.

"Сегодня, 24 декабря, адвокату Рыбину Валентину сожгли автомобиль. В подземном паркинге хранился автомобиль. Там все задымлено, сейчас пожарные будут тушить это дело, и потом мы посмотрим на последствия этого дела, как Валентина Рыбина пытаются выдавить из ряда громких политических дел", - говорится в видео, обнародованном в фейсбуке Рыбина.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Рыбин защищает в настоящее время находящихся под арестом подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и ряда других.

Напомним, что 27 февраля в центре Киева во дворе одного из домов на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) сгорел автомобиль адвоката Виктора Петруненко.


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