В Киеве сгорел автомобиль известного адвоката

Киевский адвокат Валентин Рыбин заявил, что ему сожгли автомобиль.

"Сегодня, 24 декабря, адвокату Рыбину Валентину сожгли автомобиль. В подземном паркинге хранился автомобиль. Там все задымлено, сейчас пожарные будут тушить это дело, и потом мы посмотрим на последствия этого дела, как Валентина Рыбина пытаются выдавить из ряда громких политических дел", - говорится в видео, обнародованном в фейсбуке Рыбина.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Рыбин защищает в настоящее время находящихся под арестом подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и ряда других.