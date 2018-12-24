В Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
Он защищает таких обвиняемых, как Рубан, переводчик Гройсмана и бразилец Лусварги.
Киевский адвокат Валентин Рыбин заявил, что ему сожгли автомобиль.
"Сегодня, 24 декабря, адвокату Рыбину Валентину сожгли автомобиль. В подземном паркинге хранился автомобиль. Там все задымлено, сейчас пожарные будут тушить это дело, и потом мы посмотрим на последствия этого дела, как Валентина Рыбина пытаются выдавить из ряда громких политических дел", - говорится в видео, обнародованном в фейсбуке Рыбина.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Рыбин защищает в настоящее время находящихся под арестом подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и ряда других.
Напомним, что 27 февраля в центре Киева во дворе одного из домов на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) сгорел автомобиль адвоката Виктора Петруненко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
24.12.2018 10:09