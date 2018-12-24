30% религиозных общин в Украине празднует Рождество 25 декабря

В 2017 году Верховная Рада сделала этот день выходным.

30% религиозных общин в Украине празднует Рождество 25 декабря
Фото: Сергей Нужненко

Второй год подряд в Украине официально отпразднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января. Как заявил глава "Института религиозных свобод" Александр Заяц, 25 декабря - это не только римо-католический праздник, как принято считать, в эту дату не менее восьми христианских конфессий в Украине празднуют Рождество. К их числу, кроме вышеупомянутых римо-католиков, относятся греко-католики, православные некоторых патриархатов, баптисты, пятидесятники, лютеране, пресвитериане, реформатские церкви и ряд других протестантских конфессий. Это приблизительно 30% всех религиозных общин Украины, пишут "Українські новини".

Так например, из Православных церквей 25 декабря празднуют Рождество Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии, Кипрская Православные Церкви.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская Церкви празднуют Рождество 7 января.

Молдова и Беларусь, как и Украина, празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

Напомним, Всеправославный Собор в Константинополе в 1923 году принял решение, что православные христиане, согласно с более точным Григорианским календарем, должны праздновать Рождество Христово 25 декабря.

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины проголосовала за Закон, согласно которому 25 декабря становится выходным днем. Депутаты настаивали на том, что Рождество празднуется во “всем мире” 25 декабря и в Украине следует проявить толерантность ко всем христианам, которые хотят праздновать со всем христианским миром.

Инициатива депутатов получила поддержку Президента Украины, который подписал Закон 29 ноября 2017 года. При этом Закон не отменяет празднование Рождества 7 января.


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