Тимошенко объявила о "безоговорочной победе" на выборах в ОТГ
"Это, по сути, был избирательный армагеддон".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила одержала "безоговорочную победу" на первых выборах в 78 объединенных территориальных громадах, которые состоялись 23 декабря.
Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник. Официального подтверждения этим данным пока нет.
"Абсолютное первое место с большим отрывом заняла «Батькивщина» - 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти выборы - последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайно мысли каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", - цитирует Тимошенко пресс-служба партии.
Лидер "Батькивщины" утверждает, что этот результат был достигнут вопреки "безумному админресурсу".
"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", - заявила Тимошенко.
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