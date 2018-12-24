Старообрядцы в Черновцах вышли из подчинения Москвы
Поводом для такого решения стало снятие Москвой сана священника с настоятеля храма.
Украинские старообрядцы в Черновцах решили выйти из подчинения Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.
Как сообщает "Укринформ", этой произошло после принятия закона, принятого с целью переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии РоSSийской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", - сказал Бухаров.
Поводом для такого решения стало снятие Москвой сана священника с настоятеля храма.
"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле РоSSии, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии", - сообщил Бухаров.
Напомним, что в состав Русской православной старообрядческой церкви входит Киевская и всей Украины епархия с кафедральным храмом в Киеве на Почайнинской улице.
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24.12.2018 03:53