Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму

За голосовали 65 стран, против - 27, воздержались - 70.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму
Фото: пресс-служба президента

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посольство США в Украине.

"Документ подтверждает недопустимость захвата территории АР Крым силой, осуждает РоSSию за политически мотивированные преследования граждан Украины и содержит призыв к роSSийским властям освободить украинцев, которых незаконно удерживает роSSийская сторона", - говорится в сообщении.

В принятой резолюции поименно упоминаются Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усейн Куку, пишет Укринформ.

"С 2014-го года власти РоSSии используют пытки для получения поддельных свидетельств в политически мотивированных преследованиях, включительно с делом украинского режиссера Олега Сенцова, выражая глубокое беспокойство последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включительно с Владимиром Балухом и Эмиром-Усеином Куку", - говорится в документе.

Как отмечает агентство, резолюции ООН крайне редко содержат имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории организации - упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

Резолюция призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории РоSSии политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности, Красного Креста и Европейского комитета по предотвращению пыток, для проверки состояния здоровья задержанных.

Впервые резолюция ООН призывает придерживаться Правил Нельсона Манделы относительно украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Документ также призывает предоставить, согласно Венской Конвенции, доступ ко всем украинским политзаключенным в оккупированном Крыму и РФ украинским консулам и омбудсмену.

Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей за последние два года. Первые две были опубликованы в 2016 и 2017. Документ, принятый в этом году, содержит целый ряд новых статей.

Например, он четко определяет, как правильно называть Крым во всех документах ООН: “Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РоSSийской Федерацией” когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных РФ”.

Также отдельно отмечается, что РоSSия не выполнила требования двух предыдущих резолюций, а ситуация с тех пор только ухудшилась.

Впервые “крымская” резолюция отдельно призывает Генерального секретаря ООН подготовить специальный доклад о выполнении этой резолюции, включая рекомендации относительно лучшего ее внедрения, на следующей, 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

Среди стран, которые не голосовали за принятие резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, в декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой осудила применение Россией своих законов в аннексированном Крыму и принудительный перевод граждан Украины в роSSийское гражданство.




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