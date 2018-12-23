Суд отказал Мамаю в восстановлении на должности мэра Полтавы

Градоначальника уволили за плохую работу три месяца назад.

Полтавский окружной административный суд 22 декабря отказал в удовлетворении иска Александра Мамая о восстановлении в должности мэра Полтавы.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Решение вынесла судейская коллегия в составе Натальи Алексеевой, Анны Чесноковой и Андрея Головко.

Мамай просил суд признать противоправными решения внеочередной семнадцатой сессии Полтавского горсовета седьмого созыва от 14 сентября 2018 года "О досрочном прекращении полномочий полтавского городского председателя" и восстановить его в должности.

На заседании в субботу суд исследовал видеодоказательства первого и второго пленарных заседаний внеочередной сессии горсовета от 31 августа и 14 сентября 2018, а также письменные доказательства

Экс-мэр привел аргументы, которые, по его мнению, свидетельствуют о противоправных действиях городской власти во время лишения его полномочия мэра, а также о нарушении регламента Полтавского городского совета и законодательства.

Представитель ответчика - адвокат Вита Мусиенко - отметила, что все действия властей осуществлялись исключительно в правовом поле.

После более чем двух часов в совещательной комнате судейская коллегия вынесла решение - отказать в удовлетворении иска Мамая о восстановлении в должности городского головы.

Напомним, 14 сентября полтавские депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия.

После этого Мамая дважды незаконно "восстанавливали" в должности путем внесения изменений в Единый государственный реестр. Прокуратура считает, что за этим стоит сам Мамай, и 10 декабря ему сообщили о подозрении за несанкционированное вмешательство в работу информационной системы ЕГР (ч.3 ст.27 ч.1 ст.361 УК) и противодействие законной хозяйственной деятельности Полтавского городского совета (ч.3 ст.206 УК).