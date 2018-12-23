Окружной админсуд Киева остановил приказ об увольнении ректора НМУ Амосовой

Минздрав заявил о судейском произволе.

Окружной админсуд Киева остановил приказ об увольнении ректора НМУ Амосовой
Катерина Амосова
Фото: hromadske.ua

Окружной административный суд Киева остановил приказ Министерства здравоохранения об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца и запретил кому-либо, кроме нее, занимать эту должность.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Решение Окружного административного суда г.Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г.Киева", - говорится в сообщении.

Суд также фактически лишил НМУ органа управления, поскольку запретил министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.

"Суд решил за владельца, кто может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета", - заявил Минздрав.

Министерство заявило о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Напомним, что Минздрав уже почти год пытается убрать Амосову.

В феврале Министерство здравоохранения отстранило Амосову от работы ректора НМУ им. Богомольца и директора центра тестирования Минздрава Ирину Булах за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология". После этого Амосову дважды уволили, но каждый раз ей удается восстановиться через суд.


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