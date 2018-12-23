Храм УПЦ МП в Жовкве перешел в ПЦУ

Сообщила об этом пресс-служба Львовской епархии Московского патриархата.

Храм УПЦ МП в Жовкве перешел в ПЦУ
Фото: upc.lviv.ua

Прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква (Львовская область), который входил в УПЦ Московского патриархата, вместе со священником решили перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об этом говорится на сайте Львовской епархии УПЦ МП.

"Пресс-служба Львовской епархии сообщает, что 22 декабря 2018 года приход святых апостолов Петра и Павла города Жовквы во главе с настоятелем перешел в юрисдикцию ПЦУ. Данное решение было принято решением общины", - утверждается на сайте.

Реакции архиепископа УПЦ МП Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова) на это сообщение пока нет.

Zaxid.net указывает, что спикером Львовской епархии УПЦ МП является Маркиян Каюмов.

Митрополит ПЦУ Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк) в фейсбуке поздравил прихожан храма с "мужественным шагом".

Напомним, что церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко).

Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.


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