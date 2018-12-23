НАБУ передало в суд дело о продаже торгового флота Украины

Четыре торговых суда были проданы в 2012 году по заниженным ценам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 21 декабря передали в Печерский райсуд Киева обвинительный акт против бывшего президента "Си Трайдент" и экс-директора судовладельческой компании Zealand Holdings Inc., которым инкриминируют причинение государству ущерба на общую сумму более 219 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обоим инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, обвиняемые совместно с другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины с нарушением требований украинского законодательства продали по заниженным ценам морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, которые ранее Минтранс передал в качестве взноса в уставный фонд "Си Трайдент".

Согласно выводам экспертизы, эти действия нанесли государству ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

Морские торговые суда African Lark, Еtna, Elbrus и Everest были отчуждены в июле-октябре 2012 года.