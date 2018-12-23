Филарет объяснил, почему не стал главой ПЦУ

"Если бы я не уступил, мы бы не получили томос".

Филарет объяснил, почему не стал главой ПЦУ
Фото: пресс-служба президента

Киевский патриарх Филарет объяснил, почему не стал главой Православной церкви Украины.

В интервью "Радио Свобода" он фактически признал, что его вынудили отказаться от должности. В то же время Филарет сказал, что не держался за нее.

"Это было не очень сложно [отказаться от должности главы церкви]. Цель моя - создать единую в Украине православную церковь. Не себя превозносить, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил это. Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви", - сказал Филарет.

Он считает, что возглавивший ПЦУ митрополит Епифаний - самый способный быть его преемником. "Принципиальность, образование, неподкупность, умение организовать и многие другие качества", - объяснил он, в чем заключается особенность Епифания.

Филарет также отрицает, что митрополита Луцкого и Волынского Михаила шантажом заставили снять кандидатуру на выборах.

"Никто не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - сказал патриарх.

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.


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