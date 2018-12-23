У бывшего главы Черновицкой ОГА Фищука провели обыск

Обыск проводили сотрудники управления защиты экономики.

У бывшего главы Черновицкой ОГА Фищука провели обыск
Александр Фищук

Сотрудники Управления защиты экономики в Черновицкой области провели обыск у бывшего председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука. Об этом сообщает Укринформ.

"Некоторые местные СМИ сообщили вчера, что обыски якобы проводили работники НАБУ. Но их там не было. На самом деле, это были сотрудники управления защиты экономики. Часть была из Тернопольской области, остальные - местные, черновицкие", - сказал Фищук.

"Обыски продолжались более 4 часов. По моему мнению, они искали документы о той преступной группировке, которая сейчас есть на Черновицкой таможне и в самом управлении защиты экономики. Но с чем они пришли, с тем и ушли", - рассказал экс-председатель Черновицкой ОГА.

В марте этого года сотрудники управления защиты экономики совместно с прокуратурой уже проводили обыски у семьи Фищука. Тогда председатель ОГА назвал эти обыски сведением счетов.

Порошенко назначил Фищука председателем Черновицкой обладминистрации в феврале 2015 года. В ноябре 2018 Фищук был уволен в соответствии с поданным заявлением.


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