Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в названии принадлежность к РоSSии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции относиться: то ли к образованной автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - сказал Порошенко, подписывая закон.

Президент выразил убеждение, что выбор легче делать, "когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять".

Напомним, 20 декабря Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам. В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.