Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области

В ходе вымогательства один из нападавших нанес владельцу дома ножевое ранение.

В Днепропетровской области в селе Саксаганское неизвестные ограбили дом депутата местного райсовета, мужчина скончался от полученного ножевого ранения.

"Происшествие случилось вечером 21 декабря в одном из частных домов одного из сел Криничанского района. Группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение. Нападавшие связали хозяина дома 1960 р., его жену и дочь. Под угрозой ножа и предмета, похожего на пистолет, злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи", - сообщили в полиции Днепропетровской области.

В ходе вымогательства один из нападавших нанес владельцу дома ножевое ранение, от полученной травмы мужчина скончался в больнице.

По факту начаты уголовные производства по ч.2 п.6 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (Разбой) УК Украины.

Укринформу подтвердили в полиции, что погибший был депутатом районного совета.

Пресс-служба Криничанской РГА в свою очередь сообщила о трагической гибели депутата Александра Грушки, директора сельскохозяйственного ООО "Карат Плюс".

Напомним, ранее в Запорожье 17-летний грабитель убил бывшего депутата райсовета в Херсонской области Константина Гурулева.