Филарет рассказал, как Порошенко убеждал Варфоломея предоставить Томос

"Он использовал все силы, всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского патриарха".

Филарет рассказал, как Порошенко убеждал Варфоломея предоставить Томос
Фото: loda.gov.ua

Киевский патриарх Филарет (Денисенко) заявил, что президент Петр Порошенко сыграл важную роль в том, чтобы украинская церковь получила автокефалию.

Об этом он сказал на Форуме общественных организаций Львовской области "Возвращение к вере отцов", сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"Наш противник хорошо знает, что если не будет крепкого духовного фундамента, если мы будем строить государство на песке, то дом этот долго не простоит. А надо построить на прочном фундаменте. И поэтому на самом начале Москва, когда не могла меня сломать, разделила украинскую церковь, которая была тогда единой, на три части. И мы понимали, что пока мы не объединимся, будет идти борьба, и поэтому неоднократно обращались к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить устав украинской церкви автокефальной, но несмотря на то, что и все президенты это поддерживали, ничего не могли сделать", - сказал Филарет.

"Когда изменились условия и стал президентом Порошенко, то он использовал все силы, всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского патриарха предоставить Томос об автокефалии украинской церкви. Много раз встречался, убеждал и в конце – Вселенский патриарх согласился", – добавил он.

Филарет заявил, что объединение украинских церквей в единую поместную церковь является событием эпохального значения.

"Без единой православной церкви, признанной всем православным миром, украинское государство долго просуществовать не смогло бы, потому что каждое государство должно иметь крепкую духовную основу. И этой основой является православная церковь как самая большая в Украине, Греко-католическая церковь и другие христианские церкви", - считает Филарет.


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