Пранкер позвонил митрополиту Епифанию от имени депутата Европарламента
В ПЦУ считают это провокацией роSSийских спецслужб.
Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать митрополита Епифания. Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины.
"В течение прошлых дней Блаженнейший Митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим роSSийские спецслужбы через так называемых "пранкеров" (лиц, которые в телефонном разговоре выдают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию", - говорится в сообщении
"21 декабря 2018 был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали задаваться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т.д.", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что в течение разговора у Митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.
Напомним, в сентябре министру обороны Степану Полтораку позвонил кремлевский пранкер Лексус от имени Порошенко. Министр в разговоре не сказал ничего крамольного.
Отметим, пранкеры Вован и Лексус связаны с роSSийскими спецслужбами.
В июле 2018 года пранкеры позвонили главе СБУ Василию Грицаку, представившись именем роSSийского журналиста Аркадия Бабченко. Онизаявили, что журналиста избили в киевском пабе из-за того, что он смотрел футбольный матч РоSSия-Испания.
Осенью 2016 года они смогли провести разговор с президентом Украины Петром Порошенко под видом президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
В 2017 году они пытались созвониться с президентом Польши Анджеем Дудой под видом Порошенко, но попытка провалилась.
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