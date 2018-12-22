СБУ проводит обыск в доме главы Олешковской РГА Кравченко-Скалозуб

Обыск проводят в рамках уголовного дела по факту поджога леса, которое, по мнению СБУ, связано с убийством Гандзюк.

СБУ проводит обыск в доме главы Олешковской РГА Кравченко-Скалозуб
Кравченко-Скалозуб с Игорем Павловским, арестованным по делу об убийстве Гандзюк
Фото: facebook.com/vlasov.oleksandr

В доме главы Олешковской РГА Елены Кравченко-Скалозуб сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск. Об этом сообщают источники в СБУ, пишет Мост.

"Обыски проходят в рамках уголовного дела по факту поджога леса, которое, по мнению сотрудников СБУ, связано с убийством херсонской активистки Кати Гандзюк", - говорится в сообщении.

На телефонные звонки и СМС сообщения Елена не отвечает. Источник в Олешковской РГА сообщает, что не смотря на рабочий день, Кравченко-Скалозуб на работе нет.

По неподтвержденной информации, Кравченко-Скалозуб уже задержали.

Ранее СБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила Гандзюк. Семерым фигурантам объявлено о подозрении.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Ранее временная следственная комиссия Рады, которую создали после смерти Гандзюк, провела выездное заседание в Херсоне. Глава комиссии Борислав Береза заявил, что полученная во время заседания информация его ужасает - от контрабанды до сепаратистов, от наркотрафика до глобальной коррупции, от связей власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых "регионалов" на регион.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в центре Херсона. 4 ноября она скончалась в больнице.


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