Приход Московского патриархата на Закарпатье перешел в ПЦУ

К ПЦУ присоединился храм в селе Минай.

Приход Московского патриархата на Закарпатье перешел в ПЦУ
Фото: Lb.ua

Приход св. Первомученика архидиакона Стефана в селе Минай (Ужгородский район Закарпатской области) присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. Об этом сообщает Закарпатская епархия ПЦУ.

"21 декабря 2018 настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины," - говорится в сообщении.

Епископ Варсонофий издал Указ о включении прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Степана Биляка принял к епархиальному клиру.

Как отмечают в епархии, приход св. Первомученика архидиакона Стефана, которым руководит врач-священник Степан Беляк, ранее принадлежал к УПЦ Киевского патриархата, но впоследствии перешел в УПЦ Московского патриархата.

Напомним, ранее три прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в ПЦУ.

Минкультуры анонсировало тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей.

Православная церковь в Украине была создана 15 декабря и объединила УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание ПЦУ. Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ. Тем не менее, Синодальное управление военного духовенства ранее сообщило, что получило несколько обращений от военных священников о том, что представители РПЦ получили от ФСБ указание применять так называемые "мобильные силовые группы" против мирян и священнослужителей УПЦ МП, которые решили войти в Православную Церковь Украины.


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