США выделят $10 млн на укрепление ВМС Украины

США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте Госдепартамента США в пятницу, 21 декабря.

"Соединенные Штаты призывают РоSSию незамедлительно вернуть Украине задержанные суда и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что этот шаг был сделан после захвата трех украинских кораблей с экипажами в Керченском проливе 25 ноября и после того, как об увеличении помощи Украине сообщили Литва и Великобритания.

Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" ) с экипажами (24 человека). Трое моряков получили ранения. 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных до 25 января 2019 года.