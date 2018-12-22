Полицейских, задержанных за избиение людей в метро Харькова, суд отпустил под залог

Прокуратура настаивает на аресте подозреваемых.

Харьковский апелляционный суд дал возможность выйти из СИЗО под залог пятерым из шести полицейских, подозреваемых в избиении людей в метро.

Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, сообщает Укринформ.

"Харьковский апелляционный суд без присутствия прокурора освободил из СИЗО под залог от 109 тыс. до 140 тыс. грн пятерых из шести полицейских, подозреваемых в преступлении, связанном с превышением служебных полномочий, которое сопровождалось насилием", - отметила Дубовик.

По ее словам, позиция прокуратуры осталась прежней: все подозреваемые должны находиться под арестом независимо от степени участия в преступлении до тех пор, пока не будут допрошены все потерпевшие и свидетели, чтобы исключить риски влияния на них со стороны подозреваемых.

Дубовик отметила, что не все потерпевшие обращались в полицию или прокуратуру: "Они боялись".

"В рамках дела опрошено 20 человек. проводятся экспертизы: судебно-медицинская, судебно-химическая, судебно-баллистическая, а также следственные эксперименты и опознания. Есть документы по пяти эпизодам. Доказательств достаточно. Записи видеокамер, тайно установленных в помещении (где происходили избиения - ред.), остаются секретными. К ранее задержанным четырем подозреваемым добавились еще двое", - пояснила Дубовик.

По ее словам, досудебное расследование продлится до марта 2019 года.

"Прокуратура ходатайствовала об отстранении всех подозреваемых от занимаемых должностей. На сегодня отстранены двое, в отношении четверых проводится проверка".

В то же время, в сети появилась информация, что один из освобожденных под залог подозреваемых намерен через суд восстановиться в должности.

Напомним, прокуратура Харьковской области разоблачила группу работников Национальной полиции, подозреваемых в издевательствах над задержанными и получении взяток. Установлено, что полицейские систематически, под надуманным предлогом, останавливали пассажиров и заводили в служебную комнату. Там, угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и морального унижения, они требовали и получали от людей деньги.

Среди причастных к вымогательству - 43-летний майор, 34-летний лейтенант и двое сержантов полиции в возрасте 34 и 35 лет. Им предъявлены подозрения по ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, и получение неправомерной выгоды) с максимальной санкцией до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет и с конфискацией имущества.