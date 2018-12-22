Генассамблея ООН проголосовала против роSSийской резолюции по ракетному договору

"За" проект резолюции проголосовали 43 делегата, 46 - "против", еще 78 воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу не поддержала подготовленный Россией проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"За" проект резолюции проголосовали 43 делегата, 46 - "против", а еще 78 воздержались, передает Интерфакс-Украина.

В соответствии со статьей 18 Устава ООН для одобрения подобного проекта требуется две трети голосов присутствующих.

Проект резолюции был внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН РоSSийской Федерацией. Документ ставит своей целью высказать рекомендации участникам ДРСМД сохранить Договор в силе.

Выступая на Генассамблее перед проведением голосования по проекту, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что посредством ДРСМД "был внесен существенный вклад в международную безопасность и стабильность", а отказ от него имеет серьезные последствия.

В свою очередь американская сторона выступила против принятия проекта этой резолюции.

" США проголосуют против проекта резолюции, поскольку РФ постоянно его нарушает. РоSSия разрабатывает, тестирует системы ракет, которые имеют дальность более 500 км и которые запрещены по ДРСМД ", - сказал американский представитель.

Американскую сторону перед проведением голосования поддержала также Польша , заявив о существующих нарушениях ДРСМД со стороны РФ , и Украина.

В пользу сохранения ДРСМД перед голосованием выступили представители Австрии, Белоруссии и Китая. В частности, по словам представителя Австрии, Европа, хотя и не является стороной ДРСМД, извлекла из него пользу за 30 лет действия.

В 2014 году США впервые официально предупредили РоSSию о том, что она нарушает договор. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией , которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым роSSийским ракетам.

Напомним, в октябре было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как роSSийская сторона его не соблюдает, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

Договор о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.