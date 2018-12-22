19 захваченных РоSSией украинских моряков назвали себя военнопленными

Уже 19 из 24 украинских моряков, захваченных россиянами в районе Керченского пролива, признали себя военнопленными.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает 112 Украина.

"Уже 19 украинских моряков признали себя военнопленными и требуют соответствующего обращения от роSSийских властей согласно Женевской конвенции", - отметил адвокат.

Бадамшин также подчеркнул, что сейчас в "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривают несколько апелляционных жалоб относительно меры пресечения, которая была избрана морякам еще городским "судом" в Керчи.

"Сегодня должны рассматривать три жалобы. Насколько я понял, заседание перенесли на понедельник. Достаточно нервно продолжается рассмотрение в отношении некоторых моряков, так как суд по непонятной причине... Некоторые судьи как-то взволнованно относятся к этому процессу, но мы не рассчитываем на независимость и гуманность судебных решений, к сожалению", - подытожил адвокат.

По его словам, трем раненым - Сороке, Артеменко и Эйдеру - оказывается медицинская помощь и лечение. Остальные пленные моряки находятся в СИЗО "Лефортово".

"До Нового года адвокаты должны попасть к каждому, встретиться, обсудить позицию и выяснить их самочувствие, в частности бытовые условия. Все моряки в один голос говорят, что они военнопленные. Во-вторых, они все скромные. Адвокатам приходится чуть ли не клещами вытягивать информацию о том, что нужно передать", - отметил правозащитник.

Ранее сообщалось, что "суд" в Крыму оставил под стражей командира "Бердянска".

Напомним, что 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.