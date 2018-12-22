В архиве КГБ нашли карточку на имя предстоятеля Латвийской православной церкви

Кудряшова завербовали под псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года.

В обнародованном 20 декабря на сайте Национального архива Латвии агентурной картотеке КГБ Латвийской ССР нашли агентурную карточку на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения.

Данные, имеющиеся в карточке, полностью совпадают с биографическими данными предстоятеля Латвийской православной церкви, которая является в составе Московского патриархата - митрополита Рижского и всея Латвии Александра (в миру Кудряшова), передает Радио Свобода.

Как указано в карточке, Кудряшова завербовали в агенты КГБ под псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года. Указано, что его завербовал сотрудник 5 отдела КГБ Латвийской ССР, занимался борьбой с идеологическими диверсиями. В карточке указан род его занятий: "священник православной церкви". Действующий митрополит Александр получил сан диакона 1982 года.

В картотеке есть карточка и на имя другого деятеля Русской православной церкви. Данные Ивана Миролюбова под псевдонимом "Анатолий" совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.

В Московском патриархате Латвийской церкви пока не комментируют эту информацию. В карточках нет деталей относительно того, какой именно деятельностью занимались агенты и действительно ли они сотрудничали с КГБ после вероятной вербовки.