РФ выслала шведского атташе после отказа продлить визы двум роSSийским дипломатам

В МИД РФ пока отказываются от комментариев.

РоSSия выслала пресс-атташе посольства Швеции после того как Стокгольм отказался выдать визы двум роSSийским дипломатам.

Об этом сообщает Expressen, а также роSSийские СМИ .

В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили информацию о высылке сотрудника посольства в Москве и отметили, что "выражает сожаление" по этому поводу.

Департамент информации и печати МИД РФ отказался от комментариев.

Должность пресс-атташе в посольстве Швеции занимал Калле Книйвиля - известный журналист, автор нескольких книг о РоSSии.

Напомним, в марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, которые объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.