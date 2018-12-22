РФ выслала шведского атташе после отказа продлить визы двум роSSийским дипломатам
В МИД РФ пока отказываются от комментариев.
РоSSия выслала пресс-атташе посольства Швеции после того как Стокгольм отказался выдать визы двум роSSийским дипломатам.
Об этом сообщает Expressen, а также роSSийские СМИ.
В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили информацию о высылке сотрудника посольства в Москве и отметили, что "выражает сожаление" по этому поводу.
Департамент информации и печати МИД РФ отказался от комментариев.
Должность пресс-атташе в посольстве Швеции занимал Калле Книйвиля - известный журналист, автор нескольких книг о РоSSии.
Напомним, в марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, которые объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.
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