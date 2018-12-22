ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против РоSSии до 31 июля 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что 14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о ситуации с выполнением Минских соглашений, с чем связан срок действия санкций.
Ввиду отсутствия прогресса Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций. Сегодня Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений.
Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Эти меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия РоSSии по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилены в сентябре 2014 года.
Данное решение продлевает срок действия следующих экономических санкций:
- ограничение доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС для 5 роSSийских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных роSSийских энергетических компаний и трех оборонных фирм;
- наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;
- введение запрета на экспорт в РоSSию товаров двойного назначения для военных нужд или для роSSийской армии;
- ограничение доступа РоSSии к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Эти экономические санкции дополняются действием других ограничительных мер ЕС, введенных в ответ на кризис в Украине, а именно:
- индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года;
- ограничительные меры в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя действуют только на территории Крыма и Севастополя с роком до 23 июня 2019 года.
"19 марта 2015 года Европейский Совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений, что, как предполагалось, должно было произойти до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось, санкции продолжают действовать", - отмечается в сообщении.
Напомним, 12 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил строительство роSSийского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2" и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РоSSии в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.12.2018 05:09
22.12.2018 05:10