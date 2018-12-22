ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Фото: kp.ua

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против РоSSии до 31 июля 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что 14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о ситуации с выполнением Минских соглашений, с чем связан срок действия санкций.

Ввиду отсутствия прогресса Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций. Сегодня Совет утвердил это решение посредством письменной процедуры единогласно, как это предусмотрено правилами для всех подобных решений.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Эти меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия РоSSии по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилены в сентябре 2014 года.

Данное решение продлевает срок действия следующих экономических санкций:

- ограничение доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС для 5 роSSийских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных роSSийских энергетических компаний и трех оборонных фирм;

- наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в РоSSию товаров двойного назначения для военных нужд или для роSSийской армии;

- ограничение доступа РоSSии к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Эти экономические санкции дополняются действием других ограничительных мер ЕС, введенных в ответ на кризис в Украине, а именно:

- индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года;

- ограничительные меры в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя действуют только на территории Крыма и Севастополя с роком до 23 июня 2019 года.

"19 марта 2015 года Европейский Совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений, что, как предполагалось, должно было произойти до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось, санкции продолжают действовать", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 декабря, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил строительство роSSийского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2" и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РоSSии в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков.


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