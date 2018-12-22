СВР и МИД Украины сотрудничают по примеру британской дипломатической службы и Ми-6, - госсекретарь

Назначение руководителем СВР дипломата положительно отразилось на межведомственном сотрудничестве.

СВР и МИД Украины сотрудничают по примеру британской дипломатической службы и Ми-6, - госсекретарь
Петр Порошенко и Егор Божко
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Служба внешней разведки и МИД Украины взяли за основу британскую модель сотрудничества дипломатической службы и Ми-6.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«Для закрепления этой институционального взаимодействия в законе "О дипломатической службе" предусмотрена возможность командировок на определенный период времени работников дипслужбы в Службу внешней разведки. И наоборот. Это модель британской дипломатической службы и Ми-6», - сказал госсекретарь.

По его словам, это нормальное и правильное взаимодействие, которое дает совершенно практические, четкие, конкретные результаты.

Заяц подтвердил, что назначение руководителем Службы внешней разведки действующего дипломата положительно отразилось на межведомственном сотрудничестве, о чем летом на совещании послов сказал президент Украины.

«Это полностью соответствует действительности. И деятельность Егора Валерьевича Божка на должности главы Службы внешней разведки позволяет, я это действительно могу подтвердить, очень тесное взаимодействие между внешнеполитическим и разведывательным ведомством. Хотя наши функции и методы работы разные, но мы вместе работаем на внешнеполитическом фронте», - сказал Заяц.

Он также выразил надежду на продолжение достигнутого уровня и качества взаимодействия безотносительно к тому, кто будет стоять во главе этих ведомств – МИД и СВР, в будущем.


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