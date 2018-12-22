РоSSия отказалась от встречи в рамках Будапештского меморандума, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США поддержали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но эту инициативу отклонила Москва.

Об этом он рассказал в интервью газете "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но РоSSия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум... Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание РоSSии закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить РоSSию прийти к моменту, когда она захочет возобновить мир и территориальную целостность Украины", - заявил Волкер.

Он также прокомментировал мнение о том, что Будапештский меморандум давал лишь убеждение Украине в ее территориальной целостности, а не гарантии. Как пример журналист привел Польшу , которая решила разместить базу НАТО, чтобы защитить свою территорию.

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - добавил он.

При этом Волкер отметил, что Украина пока не готова к членству в НАТО. "И Альянс также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей", - сказал спецпредставитель Госдепа.

Напомним, в начале декабря МИД Украины призвал страны-подписанты Будапештского меморандума начать консультации по этому вопросу.

Существующие границы Украины были гарантированы со стороны США , Великобритании и РоSSии согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. В 2014 году РоSSия - одна из стран-подписантов - аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. При этом РФ заявляла, что соблюдает меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма назвал Будапештский меморандум одной из основных ошибок, допущенных властями за время независимости.