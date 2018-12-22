МИД Украины разработал алгоритм действий для голосования за рубежом
Призывает украинцев заранее проверить свои фамилии в списках избирателей.
МИД Украины призывает украинцев, проживающих за границей, заранее проверить свои фамилии в списках избирателей на предстоящих президентских и парламентских выборах.
Об этом в эксклюзивном интервьюсказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.
«Мы призываем уже сейчас граждан Украины проверить свое наличие в списках избирателей, которые будут формироваться. И в спокойном, не пожарном порядке, принять необходимые шаги для включения в эти списки, если они намерены голосовать. С этой целью нами разработана соответствующая памятка-алгоритм действий», - сказал госсекретарь.
По его словам, делать это нужно заранее, потому что очень сложная логистика доставки избирательных списков, бюллетеней и т.д.
В целом, подготовка к выборам МИД Украины ведется по двум направлениям. Первый - это содействие работе международных и иностранных наблюдателей, прибывающих в Украину для наблюдения за избирательным процессом.
Второй аспект, более важный и более трудоемкий - это содействие проведению выборов в заграничном избирательном округе. «Заграничный избирательный округ - единственный, в который входят все те учреждения, которые находятся за рубежом», - сказал Заяц.
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