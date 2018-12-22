Во Львове участники нескольких группировок пытались захватить редакцию ZAXID.NET
Причиной стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО.
Во Львове в пятницу, 21 декабря, члены нескольких общественных группировок пикетировали редакцию сайта ZAXID.NET. Около сотни пикетчиков зажгли дымовые шашки перед домом, в котором расположена редакция и пытались прорваться внутрь.
Участники группировок требовали извинений от главного редактора сайта за публикации, освещающие их деятельность, сообщает издание.
В анонсированной ранее акции протеста, посвященной пятой годовщине Революции Достоинства, в ходе которой они намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА, приняли участие представители "Развития общества", Нацкорпуса и ОО "УСУ АТО".
Позже участники акции протеста неожиданно переместились под здание, где расположена редакция ZAXID.NET, а также 24 канала, "Радио Люкс" и других СМИ. Участников акции сопровождала полиция, но не вмешивалась и не препятствовала их действиям.
В целом вся акция длилась около 15 минут, после чего ее участники разошлись. Среди ее участников были и фигуранты недавних публикаций, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО, отмечает издание.
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