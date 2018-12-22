Во Львове участники нескольких группировок пытались захватить редакцию ZAXID.NET

Причиной стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО.

Во Львове в пятницу, 21 декабря, члены нескольких общественных группировок пикетировали редакцию сайта ZAXID.NET. Около сотни пикетчиков зажгли дымовые шашки перед домом, в котором расположена редакция и пытались прорваться внутрь.

Участники группировок требовали извинений от главного редактора сайта за публикации, освещающие их деятельность, сообщает издание.

Фото: Вголос

В анонсированной ранее акции протеста, посвященной пятой годовщине Революции Достоинства, в ходе которой они намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА, приняли участие представители "Развития общества", Нацкорпуса и ОО "УСУ АТО".

Фото: Вголос

Позже участники акции протеста неожиданно переместились под здание, где расположена редакция ZAXID.NET, а также 24 канала, "Радио Люкс" и других СМИ. Участников акции сопровождала полиция, но не вмешивалась и не препятствовала их действиям.

Фото с камер наблюдения
Фото: ZAXID.NET https://zaxid.net/news/
Фото с камер наблюдения

В целом вся акция длилась около 15 минут, после чего ее участники разошлись. Среди ее участников были и фигуранты недавних публикаций, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО, отмечает издание.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове начался демонтаж аварийной 30-метровой стелы Мемориала СлавыВо Львове начался демонтаж аварийной 30-метровой стелы Мемориала Славы
Участники протестов во Франции опубликовали манифест из 25 пунктов со своими требованиямиУчастники протестов во Франции опубликовали манифест из 25 пунктов со своими требованиями
Во Львове задержали четырех человек у Мемориала орлятВо Львове задержали четырех человек у Мемориала орлят
Путин планирует захватить Европу — ФельштинскийПутин планирует захватить Европу — Фельштинский
Во Львове оштафовали трех поляков, пытавшихся устроить поджог на Лычаковском кладбищеВо Львове оштафовали трех поляков, пытавшихся устроить поджог на Лычаковском кладбище
Во Львове трое польских студентов пытались жечь файеры на Лычаковском кладбищеВо Львове трое польских студентов пытались жечь файеры на Лычаковском кладбище
Польские ультрас на столетие ЗУНР жгли файеры на кладбище во ЛьвовеПольские ультрас на столетие ЗУНР жгли файеры на кладбище во Львове
ЕС обеспокоен попытками боевиков захватить новые территории на ДонбассеЕС обеспокоен попытками боевиков захватить новые территории на Донбассе
РФ пытается захватить новые территории в Украине, - дипломатРФ пытается захватить новые территории в Украине, - дипломат
Шахтеры во Львове завершили акцию протеста и разблокировали дороги
Последние новости
Подгружаем последние новости