РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море

Черноморский флот РФ проводит двусторонние учения.

РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море
РоSSийская подлодка "НовороSSийск" (архивное фото)
Фото: kchf.ru

Подводные лодки Черноморского флота РоSSийской Федерации, находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил флота.

Об этом сообщается на сайте ЧФ РФ.

Отмечается, что в ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй - максимально длительно его поддерживать.

"В период пребывания под водой обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки - противника. С обнаружением подводной лодки противника, каждой боевой смене предоставляется возможность управления для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными", - говорится в сообщении.

По окончании учений будет определена лучшая смена на каждой подлодке, которая успешнее других справится с поставленной задачей.

Напомним, накануне Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. Авторы резолюции, которую подписали 39 членов Сената, считают, что это - необходимый ответ на действия РоSSии в Керченском проливе 25 ноября, когда были захвачены три украинских судна с экипажами.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли снова попробуют пройти через Керченский пролив. Для этого также будут привлечены международные партнеры, в том числе ОБСЕ и НАТО.

В июне президент РФ Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом. Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом и который является фигурантом уголовного дела в Украине, был направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота РФ.


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