РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море
Черноморский флот РФ проводит двусторонние учения.
Подводные лодки Черноморского флота РоSSийской Федерации, находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил флота.
Об этом сообщается на сайте ЧФ РФ.
Отмечается, что в ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй - максимально длительно его поддерживать.
"В период пребывания под водой обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки - противника. С обнаружением подводной лодки противника, каждой боевой смене предоставляется возможность управления для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными", - говорится в сообщении.
По окончании учений будет определена лучшая смена на каждой подлодке, которая успешнее других справится с поставленной задачей.
Напомним, накануне Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. Авторы резолюции, которую подписали 39 членов Сената, считают, что это - необходимый ответ на действия РоSSии в Керченском проливе 25 ноября, когда были захвачены три украинских судна с экипажами.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли снова попробуют пройти через Керченский пролив. Для этого также будут привлечены международные партнеры, в том числе ОБСЕ и НАТО.
В июне президент РФ Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом. Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом и который является фигурантом уголовного дела в Украине, был направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.12.2018 05:06