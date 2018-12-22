РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море

Подводные лодки Черноморского флота РоSSийской Федерации, находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил флота.

Об этом сообщается на сайте ЧФ РФ .

Отмечается, что в ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй - максимально длительно его поддерживать.

"В период пребывания под водой обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки - противника. С обнаружением подводной лодки противника, каждой боевой смене предоставляется возможность управления для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными", - говорится в сообщении.

По окончании учений будет определена лучшая смена на каждой подлодке, которая успешнее других справится с поставленной задачей.

Напомним, накануне Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. Авторы резолюции, которую подписали 39 членов Сената, считают, что это - необходимый ответ на действия РоSSии в Керченском проливе 25 ноября, когда были захвачены три украинских судна с экипажами.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью Би-би-си, что украинские корабли снова попробуют пройти через Керченский пролив. Для этого также будут привлечены международные партнеры, в том числе ОБСЕ и НАТО.