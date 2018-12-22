РоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотников

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что РоSSия поставила боевикам на Донбасс партию ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала декабря этого года с территории РФ завезено несколько партий экспериментальных беспилотных летательных аппаратов и прибыло более 10 роSSийских специалистов для исследования их эффективности при применении в боевых условиях", - сообщил он.

Также он отметил, что 19 декабря группа боевиков под руководством роSSийских инструкторов провела испытания этих беспилотников, а именно учения по прицельному сбросу с БПЛА средств поражения на цели в населенных пунктах.