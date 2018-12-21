Рева: безработицы в больших городах нет

"Всем, кто не работает, нужно задать им один простой вопрос: почему?"

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проблемы безработицы в больших городах Украине нет.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу, размышляя о начислении субсидий безработным.

"Учитывая, что в селе большая безработица остается, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия через решение комиссии. Что касается городских жителей - пожалуйста, я готов лично помочь тем, кто не работает, если у них есть желание работать. Проблемы безработицы в больших городах на сегодня нет. Всем, кто не работает, нужно задать им один простой вопрос: почему?" - сказал Рева.

Заявление министра противоречит данным Государственной службы статистики. Даже в Киеве уровень безработицы населения трудоспособного возраста превышает 7% по методологии Международной организации труда.

Напомним, Андрей Рева возглавил Министерство социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года.