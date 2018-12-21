Активы Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда, - ГПУ

Отмена санкций 2015 года не повлияет на действующие санкции.

Активы Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда, - ГПУ
Николай Азаров
Фото: kri.com.ua

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций. Об этом заявил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"На сегодня практически все обнаруженные активы бывших чиновников времен Виктора Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках уголовных производств как в Украине, так и за рубежом. Арест данных активов продлится независимо от действия санкций ЕС и Швейцарии", - написал Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

Лысенко подчеркнул, что данные активы могут вернуть Украине после вступления в законную силу соответствующего решения суда, а на сегодня санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских экс-чиновников, санкции Швейцарии - в отношении 18.

"Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского союза", - добавил он.

Напомним, накануне стало известно, что Европейский суд аннулировал санкции против Азарова.

Совет ЕС добавил Азарова в санкционный список и заморозил его активы в 2014 году. Украина тогда направила в Брюссель обвинения в отношении экс-премьера, который тогда вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем бежал в РоSSию. Азарова обвиняют в присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности.


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