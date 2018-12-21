Евросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста Бекирова

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки призвали РоSSию отпустить 57-летнего крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого задержали на территории оккупированного Крыма.

"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского правозащитника Эдема Бекирова, который был задержан роSSийскими властями", - написала в твиттере пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич.

Она указала, что Бекиров имеет слабое здоровье и нуждается в постоянном доступе к медицинской помощи.

Такое же заявление появилось в твиттере посольства США в Киеве .

"Мы призываем РоSSию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем РоSSию освободить их немедленно", - заявили американские дипломаты.

Напомним, что Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ РоSSии сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).