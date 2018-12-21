Епископ УПЦ МП заявил, что закон о переименовании их не касается

"Наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом".

Архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что закон о переименовании, принятый Верховной Радой, не касается Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление из какого-то зарубежного центра, где есть государство-агрессор. У нашей церкви нет никаких оснований менять название соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом", - сказал он "Громадському".

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам.

В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.