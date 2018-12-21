Епископ УПЦ МП заявил, что закон о переименовании их не касается
"Наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом".
Архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что закон о переименовании, принятый Верховной Радой, не касается Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление из какого-то зарубежного центра, где есть государство-агрессор. У нашей церкви нет никаких оснований менять название соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом", - сказал он "Громадському".
В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам.
В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.
В уставе РПЦ сказано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве (эта норма появилась в 2017 году, уже после регистрации законопроекта о переименовании). Но там же говорится, что решения соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.
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Политика
21.12.2018 00:53