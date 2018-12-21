Трамп объявил об отставке главы Пентагона
Генерал Мэттис покинет должность 28 февраля 2019 года.
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона покинет должность в конце февраля.
О кадровых изменениях в своей администрации Трамп сообщил в твиттере.
Объявление об отставке главы Пентагона появилось на следующий день после того, как Трамп приказал вывести войска из Сирии. Мэттис был против такого шага.
В заявлении об отставке Мэттиса говорится, что президент США имеет право на министра обороны, взгляды которого будут больше совпадать с его собственными.
Президент США пообещал назвать преемника Мэттиса в ближайшее время.
Напомним, генерал Мэттис возглавляет Пентагон с января 2017 года. Он более 40 лет прослужил в морской пехоте, затем стал руководителем американского Центрального командования. После увольнения из вооруженных сил несколько лет работал консультантом и в исследовательском Центре Гувера в Стэнфорде.
В последнее время из администрации Трампа ушел целый ряд ключевых чиновников, в том числе глава администрации Джон Келли и посол США при ООН Никки Хейли.
В целом это уже 34-я отставка менее чем за два года, которые Трамп находится на должности президента США.
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