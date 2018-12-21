Трамп объявил об отставке главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона покинет должность в конце февраля.

О кадровых изменениях в своей администрации Трамп сообщил в твиттере .

Объявление об отставке главы Пентагона появилось на следующий день после того, как Трамп приказал вывести войска из Сирии. Мэттис был против такого шага.

В заявлении об отставке Мэттиса говорится, что президент США имеет право на министра обороны, взгляды которого будут больше совпадать с его собственными.

Фото: twitter.com/RealSaavedra

Президент США пообещал назвать преемника Мэттиса в ближайшее время.

Напомним, генерал Мэттис возглавляет Пентагон с января 2017 года. Он более 40 лет прослужил в морской пехоте, затем стал руководителем американского Центрального командования. После увольнения из вооруженных сил несколько лет работал консультантом и в исследовательском Центре Гувера в Стэнфорде.

В последнее время из администрации Трампа ушел целый ряд ключевых чиновников, в том числе глава администрации Джон Келли и посол США при ООН Никки Хейли.