Гриценко собрался прекратить сотрудничество с МВФ в случае избрания президентом

"Мы поблагодарим МВФ, но больше с ним работать не будем".

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко собрался прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом в случае избрания президентом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Мы поблагодарим МВФ , но больше с ним работать не будем. Достаточно уже", - сказал он.

Напомним, 18 декабря Совет директоров МВФ решил открыть новую программу Украине на сумму 3,9 млрд долларов и выделить первый транш в размере 1,3 млрд.

МВФ дает странам 2длинные и дешевые" деньги, что бы те смогли провести реформы и выйти на устойчивые темпы развития. Его требования - не преграды для получения очередного транша, а рекомендации, необходимые странам для оздоровления, причем пишутся они совместно с правительствами этих стран, а подписание меморандумов предполагает, что страна согласна эти требования выполнять.