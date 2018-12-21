Митрополит Епифаний заявил, что не ставит задач по увеличению этого количества.

Православная церковь Украины насчитывает 7 тысяч парафий.

Об этом в эфире "1+1" сказал митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно 7 тысяч парафий. Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний", - сказал он.

Епифаний также сообщил механизм перехода парафий: община должна провести собрание и определиться путем голосования. После этого верующие должны обратиться к местному архиерею или к местной власти, которые расскажут о дальнейших действиях для перехода в ПЦУ.

Напомним, руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее анонсировал тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей.