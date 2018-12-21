Нацслужба здоровья начала обсуждение бесплатных диагностических и лечебных услуг на 2019 год
Во второй половине года НСЗУ сможет оплачивать 54 процедуры по направлению семейного врача.
Национальная служба здоровья Украины оплатит четкий перечень диагностических и лечебных услуг по принципу "деньги следуют за пациентом". Минздрав Украины выносит на общественное обсуждение два постановления Кабинета Министров о трансформации здравоохранения в 2019 году.
Предполагается, что с июля 2019 Национальная служба здоровья оплатит 54 диагностические и лечебные услуги по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра. Бесплатно можно будет пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, в том числе сердца и легких, и наиболее распространенные виды онкологии у мужчин и женщин.
"Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры, которые заключат договор с Национальной службой здоровья. Пациент сам выберет, в который медучреждение обращаться.
На программу в Госбюджете-2019 заложено 2 млрд грн.
Планируется, что в программу «Бесплатная диагностика» войдут:
- 12 новых анализов - дополнительно к 8 базовыхм которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу.
- Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
- Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.
- 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
- 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
- Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.
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Также "Бесплатная диагностика"» будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня:
- пищевода;
- желудка;
- двенадцатиперстной и толстой кишки;
- мочевого пузыря;
- трахеи и бронхов.
По плану программа «Бесплатная диагностика» заработает с июля 2019 и станет следующим шагом трансформации системы здравоохранения.
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