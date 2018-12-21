Нацслужба здоровья начала обсуждение бесплатных диагностических и лечебных услуг на 2019 год

Во второй половине года НСЗУ сможет оплачивать 54 процедуры по направлению семейного врача.

Нацслужба здоровья начала обсуждение бесплатных диагностических и лечебных услуг на 2019 год
Глава НСЗУ Олег Петренко
Фото: Макс Левін

Национальная служба здоровья Украины оплатит четкий перечень диагностических и лечебных услуг по принципу "деньги следуют за пациентом". Минздрав Украины выносит на общественное обсуждение два постановления Кабинета Министров о трансформации здравоохранения в 2019 году.

Предполагается, что с июля 2019 Национальная служба здоровья оплатит 54 диагностические и лечебные услуги по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра. Бесплатно можно будет пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, в том числе сердца и легких, и наиболее распространенные виды онкологии у мужчин и женщин.

"Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры, которые заключат договор с Национальной службой здоровья. Пациент сам выберет, в который медучреждение обращаться.

На программу в Госбюджете-2019 заложено 2 млрд грн.

Планируется, что в программу «Бесплатная диагностика» войдут:

  • 12 новых анализов - дополнительно к 8 базовыхм которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу.
  • Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
  • Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.
  • 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
  • 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
  • Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.
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Также "Бесплатная диагностика"» будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня:

  • пищевода;
  • желудка;
  • двенадцатиперстной и толстой кишки;
  • мочевого пузыря;
  • трахеи и бронхов.

По плану программа «Бесплатная диагностика» заработает с июля 2019 и станет следующим шагом трансформации системы здравоохранения.


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