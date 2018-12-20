СБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистов

Служба безопасности Украины утверждает, что установила 10 наемников частной военной компании Вагнера, которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Об этом говорится на сайте СБУ .

Погибшие журналисты планировал провести расследование деятельности частной военной компании Вагнера, связанной с Пригожиным. О смерти журналистов стало известно 31 июля.

СБУ утверждает, что наемники Вагнера работают в ЦАР с начала 2018 года под прикрытием санкт-петербургского ООО "М-Финанс" Евгения Пригожина.

Согласно имеющимся в СБУ материалами, в задачи службы безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР входит инструкторская подготовка членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республике в РоSSию "в интересах обогащения высшего руководства государства и роSSийских спецслужб".

Руководит этой службой безопасности гражданин РоSSии Валерий Николаевич Захаров (12.01.1970 г.р., личный номер в ЧВК Вагнера - М-5658).

Вагнеровцы ездят в ЦАР на ротационной основе. В день, когда были убиты журналисты, там находились следующие наемники:

Заличев Александр Борисович, 04.11.1984, гСанкт-Петербург, М-0197

Грузденок Роман Владимирович, 27.12.1976, Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов Александр Сергеевич, 25.10.1975, Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосян Артур Александрович, 14.05.1976, Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов Александр Александрович, 02.06.1976, Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяев Владимир Владимирович, 15.08.1977, Улан-Уде, М-1000;

Минибаев Игнат Радикович, 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

Завадский Сергей Юрьевч, 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде роSSийских журналистов в ЦАР Захаров получил приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии роSSийских террористов в этой африканской стране.

Пригожин официально отвергает свою причастность к "ЧВК Вагнера", но в 2017 году США одновременно ввели санкции против "ЧВК Вагнера" и кейтеринговой компании Пригожина "Конкорд".