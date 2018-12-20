Мэр Николаева Сенкевич вышел из "Самопомощи"

Городской голова Николаева пытается "избежать политизации перед президентскими выборами".

Мэр Николаева Сенкевич вышел из "Самопомощи"
Александр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о своем выходе из политической партии "Самопомощь", от которой он был избран на должность в 2015 году. Об этом сам Сенкевич написал на своей странице в Фейсбуке, добавив фотографию заявления о выходе из партии.

Мэр Николаева признал, что его выход из партии связан со стартом избирательной кампании по выборам президента Украины.

"Я очень не хочу, чтобы во время этой кампании мое членство в партии каким-то образом политизировали меня лично, мои действия, Николаевскую городской совет и город Николаев целом. Чтобы избавиться от всех возможных инсинуаций по поводу моей ангажированности по тем или иным кандидатом на выборах президента Украины, я принял такое, не совсем легкое для меня решение », - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение, и 16 марта суд вынес вердикт в его пользу. Однако это решение суда не вступило в силу - не истек предусмотренный для подачи апелляции срок.

Своим дополнительным решением от 2 апреля суд предоставил возможность Сенкевичу немедленно приступить к выполнению своих полномочий, чем он и воспользовался. В июле 2018 года Сенкевич вернулся на должность мэра.

Предвыборная кампания начнется в Украине 31 декабря этого года, а президентские выборы состоятся 31 марта следующего года.


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