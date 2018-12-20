Порошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков

РоSSийская группировка достигла 28 батальонных тактических групп.

Порошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко заявил, что РоSSия в течение осени значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной.

По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических группах.

"По данным нашей разведки, внешней и военной, с конца августа РоSSия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси и до Крыма, побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья", - сказал Порошенко на встрече с военными 72-й бригады в четверг, 20 декабря.

"Наземная группировка войск РоSSии вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму составляет сейчас больше 28 батальонных тактических групп. Танков - более 1120. Боевых бронированных машин - более 2600. 1230 артиллерийских систем. 442 комплекса систем залпового огня. Шесть оперативно-тактических ракетных комплексов", - заявил он.

Напомним, 16 декабря на пресс-конференции Порошенко заявил, что роSSийские силы вдоль границы насчитывают около 80 тысяч человек.


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