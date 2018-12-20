Белорусская православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины

"Мы относимся к ним как к... католикам, униатам или как к любым раскольникам".

Православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины.

Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин.

В интервью Радио Свобода он отметил, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам... Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви", – заявил он.

В связи с этим, митрополит Минский и Заславский Павел не стал поздравлять митрополита Киевского и всея Украины Епифания с избранием на пост предстоятеля Православной церкви Украины. При этом в БПЦ заверили, что намерены придерживаться добрососедских отношений с ПЦУ, не вступая с ней в евхаристическое общение.

"Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. О никаких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью", - заявил спикер БПЦ.