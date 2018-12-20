США ввели санкции против "Боширова" и "Петрова" за отравление Скрипалей

Всего новые санкции введены в отношении 18 граждан РоSSии.

Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив в него Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Фамилии Чепиги и Мишкина с указанием в скобках фамилий, под которыми они появлялись на роSSийском телевидении и фигурировали в первых заявлений властей Британии, опубликованы на сайте минфина.

Британские следователи пришли к выводу, что Чепига и Мишкин - агенты роSSийской военной разведки ГРУ, передает ВВС.

26 сентября исследовательская группа Bellingcat и роSSийское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

8 октября они же сообщили, что Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.

"Правительства многих стран, включая США , Великобританию, Германию, Францию и Канады, дали понять, что ответственность за атаку лежит на роSSийских властях", - говорится в сообщении.

Всего новые санкции введены в отношении 18 граждан РоSSии. Кроме Чепиги и Мишкина, это Борис Антонов (ГРУ), Виктор Бояркин (связан с Олегом Дерипаской), Елена Хусяинова (связана с "Конкорд менеджмент"), Анатолий Ковалев (ГРУ), Николай Козачек (ГРУ), Алексей Лукашев (ГРУ), Александр Малькевич (связан с информационным агентством USA Really), Артем Малышев (ГРУ), Алексей Минин (ГРУ), Алексей Моренец (ГРУ), Виктор Нетыкшо (ГРУ), Александр Осадчук (ГРУ), Алексей Потемкин (ГРУ), Евгений Серебряков (ГРУ), Олег Сотников (ГРУ), Иван Ермаков (ГРУ).

В заявлении уточняется, что речь идет об индивидуальных блокирующих санкциях в отношении физлиц и юрлиц.



Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия считает отравителями Петрова и Боширова, называя их сотрудниками роSSийской военной разведки. Британские власти называли только эти фамилии, оговариваясь, что они вымышленные.

РоSSийские власти отрицают обвинения в свой адрес. Президент Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.