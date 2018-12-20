В Раде произошла массовая драка между депутатами, Шуфрич получил в голову
Парубий призвал группу Рабиновича-Бойко "не бесноваться".
Депутат Верховной Рады Юрий Береза из "Народного фронта" подрался с представителем "Оппоблока" Нестором Шуфричем после принятия закона, обязывающего УПЦ МП сменить название.
Представители "Оппоблока" и партии кума роSSийского президента Виктора Медведчука "За жизнь" подошли к президиуму высказать свое недовольство этим решением.
Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в заседании, после чего Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью "Агента Путина Медведчука - под суд".
Береза в ответ налетел на Шуфрича сзади и начал толкаться. Потасовка быстро переросла в кулачный бой, во время которого Шуфрич получил удар в голову. Все это сопровождалось взаимными обвинениями и бранью.
Другие депутаты бросились их разнимать.
Спикер Парубий призвал сохранять порядок, а нардепов из "Оппоблока" и группы Рабиновича-Бойко "не бесноваться".
Напомним, в октябре 2014 года Шуфричу в Николаеве поставили яйцом синяк на лбу, а в сентябре он был серьезно избит в Одессе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.