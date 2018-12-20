Польша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 года
Также будут отозваны послы в КНДР и Турции.
Посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности.
Об этом сообщает "Польский монитор".
Соответствующее постановление за подписью президента Анджея Дуды и председателя Совета министров Матеуша Моравецкого опубликовано на сайте правительственного вестника.
"На основании ст. 133 уст. 1 пункт 2 Конституции Республики Польша от 2 апреля 1997 года, я отзываю господинана Яна Пекло 31 января 2019 года с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине", - говорится в документе.
На том же основании отозваны послы Польши в КНДР и Турции.
Напомним, в начале августа 2016 года польский МИД официально назначил послом в Украине публициста, директора Фонда польско-украинского сотрудничества Яна Пекло.
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