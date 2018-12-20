Рада обязала УПЦ МП сменить название

"Если церковь подчиняется церкви русской, она должна называться не украинской, а русской".

Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

"Если есть какая-то церковь, которая находится в единстве или подчиняется церкви русской, она должна называться не украинской, а русской. Это один пункт. Каким образом определяется это единство? Это определяется двумя параллельными способами. Первый способ - это уставные документы церкви, которая зарегистрирована в Украине. И второй - это документы той церкви, которая есть в РоSSии. Если в каком-то из документов указано это единство, тогда срабатывает этот закон", - сказал, представляя закон, нардеп Александр Бригинец.

Он сказал, что УПЦ МП может поменять название, например, на "Русская православная церковь в Украине".

Бригинец подчеркнул, что закон накладывает единственное ограничение на такую церковь - ей нельзя будет направлять капелланов в Вооруженные силы Украины.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало отклонить законопроект как имеющий признаки неконституционности.

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.

Новая церковь готова принять в свой состав всех архиереев и священников УПЦ МП.