Посол США: Москва направит миллиарды евро от "Северного потока" на дестабилизацию внешней политики

США призвали Германию отказаться от проекта.

Посол США: Москва направит миллиарды евро от "Северного потока" на дестабилизацию внешней политики
Фото: vedomosti.ru

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство Германии прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты Rheinische Post, передает Deutsche Welle.

Гренелл назвал проект "бесцеремонной попыткой роSSийского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения". Он также подчеркнул, что РФ "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Дипломат заявил, что газопровод позволит РоSSии усилить влияние на Европу. По его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "возрастает агрессивность".

В июне президент США Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" РоSSии. По его словам, страна "рассчитывает на защиту от РоSSии, но при этом заключает крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов".

В свою очередь, министр экономики Германии Петер Альтмайер ранее заявил, что не намерен уступать и отказываться от строительства "Северного потока-2". При этом он подчеркнул, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок роSSийского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

США поддержали резолюцию и призвали Германию прислушаться к опасениям соседей.


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