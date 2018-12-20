Порошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника Президента

В начале декабря Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты.

Порошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника Президента
Фото: Сергей Нужненко

Президент Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника Президента.

Об этом говорится в указе Президента №433 от 19 декабря.

Богомолец является также депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, Ольга Богомолец организовала и возглавила общественное движение врачей «Скорая медицинская помощь Майдана» во время Революции Достоинства. Была кандидатом на пост Президента Украины на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. По результатам голосования заняла 8 позицию из 20 претендентов, получила 345 384 голосов.

Сейчас Ольга Богомолец - председатель Комиссии Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Заслуженный врач Украины. Ученый с 25-летним стажем клинической, исследовательской и преподавательской работы, капитан запаса медицинской службы, автор 70 научных работ и 14 патентов.

В начале декабря Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2019.


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