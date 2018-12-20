Геращенко выступила за перенос заседаний ТКГ из Минска в Астану
Политик сомневается в нейтральности Беларуси.
Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в формате Трехсторонней контактной группы стоит перенести из Минска в столицу Казахстана Астану.
Такое мнение выразила уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Рады и представитель Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.
"Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну. Нейтральность и беспристрастность партнеров - важнее комфорта", - написала она в фейсбуке.
По словам Геращенко, регулярная поддержка Беларусью позиции РоSSии в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций относительно голосований за резолюции по Крыму и Донбассу ставит под сомнение ее нейтральность.
Геращенко утверждает, что подписание Президентом РоSSии Владимиром Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью также ставит под сомнение нейтральность, заявленную официальным Минском.
"Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" - пишет Геращенко.
Политик подчеркнула, что голосование Казахстана по украинской резолюции о милитаризации Россией Крыма и регионов Черного и Азовского морей является показательным и свидетельствует о нейтральной позиции Казахстана.
Напомним, 19 декабря состоялось 101-е заседание ТКГ по Донбассу. По словам Геращенко, заседание прошло безрезультатно - стороны не смогли договориться ни об обмене пленными, ни о демилитаризации и деоккупации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива.
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