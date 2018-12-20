Геращенко выступила за перенос заседаний ТКГ из Минска в Астану

Политик сомневается в нейтральности Беларуси.

Геращенко выступила за перенос заседаний ТКГ из Минска в Астану
Фото: solydarnist.org

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в формате Трехсторонней контактной группы стоит перенести из Минска в столицу Казахстана Астану.

Такое мнение выразила уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Рады и представитель Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.

"Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну. Нейтральность и беспристрастность партнеров - важнее комфорта", - написала она в фейсбуке.

По словам Геращенко, регулярная поддержка Беларусью позиции РоSSии в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций относительно голосований за резолюции по Крыму и Донбассу ставит под сомнение ее нейтральность.

Геращенко утверждает, что подписание Президентом РоSSии Владимиром Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью также ставит под сомнение нейтральность, заявленную официальным Минском.

"Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" - пишет Геращенко.

Политик подчеркнула, что голосование Казахстана по украинской резолюции о милитаризации Россией Крыма и регионов Черного и Азовского морей является показательным и свидетельствует о нейтральной позиции Казахстана.

Напомним, 19 декабря состоялось 101-е заседание ТКГ по Донбассу. По словам Геращенко, заседание прошло безрезультатно - стороны не смогли договориться ни об обмене пленными, ни о демилитаризации и деоккупации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который оказался студентом из МинскаРоSSийский "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который оказался студентом из Минска
Геращенко: обмен заложниками срывается из-за РоSSииГеращенко: обмен заложниками срывается из-за РоSSии
Четверо захваченных украинских моряков ранены, один в тяжелом состоянии, - ГеращенкоЧетверо захваченных украинских моряков ранены, один в тяжелом состоянии, - Геращенко
РоSSийская оппозиция выступила против назначения президентом Интерпола представителя МосквыРоSSийская оппозиция выступила против назначения президентом Интерпола представителя Москвы
Геращенко хотела бы видеть в миротворческой миссии на Донбассе много женщинГеращенко хотела бы видеть в миротворческой миссии на Донбассе много женщин
Геращенко: Путин хочет смены власти в УкраиныГеращенко: Путин хочет смены власти в Украины
УПЦ КП опровергла перенос Рождества на 25 декабря в связи с получением автокефалииУПЦ КП опровергла перенос Рождества на 25 декабря в связи с получением автокефалии
Украина не добилась от РоSSии ответа по обмену заложниками, - ГеращенкоУкраина не добилась от РоSSии ответа по обмену заложниками, - Геращенко
Геращенко: РоSSия собирается признать результаты незаконных выборов в ОРДЛОГеращенко: РоSSия собирается признать результаты незаконных выборов в ОРДЛО
Геращенко: первых лиц государства не вносят в санкционные спискиГеращенко: первых лиц государства не вносят в санкционные списки
Последние новости
Подгружаем последние новости